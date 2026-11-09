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ТСН в социальных сетях

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Мир
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«Обрушим на вас ад»: Иран выдвинул США ультиматум и дал 48 часов на решение

Иран выдвинул США жесткое требование: прекратить боевые действия на всех фронтах в течение 48 часов. Министр иностранных дел Аббас Аракчи предупредил Вашингтон о масштабной эскалации в случае отказа.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Иран дал США 48 часов на прекращение боевых действий

Иран дал США 48 часов на прекращение боевых действий

Иран выдвинул Соединенным Штатам безапелляционное требование полностью остановить боевые действия по всем направлениям. На размышления Вашингтону оставили всего 48 часов. В случае отказа в Тегеране угрожают начать масштабное противостояние.

Об этом стало известно из публикации главы МИД Ирана Аббаса Аракчи.

Иран дал США 48 часов на завершение боевых действий: что будет потом

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прокомментировал в сети X поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс и написал:

«Американские избиратели сделали свой выбор. Пора Белому дому сделать свой. Наше предложение, рассчитанное на 2 дня, остается в силе: выполните требования — в частности, прекратите войну на всех фронтах — и вы увидите результат. Или выберите войну — и тогда наши бдительные, закаленные в боях воины обрушат на вас ад», — написал Аракчи.

Дипломат также подчеркнул, что граждане США уже высказали свою позицию во время голосования.

Поскольку сообщение было опубликовано вечером 8 ноября, срок двух суток истечет уже завтра, вечером 10 ноября.

Сегодня утром Аббас Аракчи опубликовал еще одно сообщение относительно США:

«Президент США прекрасно понимает, что подавляющее большинство американцев испытывают отвращение к Израилю. Что удивительно, он, похоже, не понимает, почему это произошло. Американцам, очевидно, уже очень надоело, что Израиль вводит в заблуждение администрации США, втягивая их в „бесконечные войны“. С них достаточно. Как, впрочем, и с нашего региона», — написал глава МИД Ирана.

Трамп пригрозил ударами по Ирану

Напомним, президент США Дональд Трамп в интервью CNN заявил о возможности возобновления военных ударов по Ирану, если переговоры по ядерному соглашению и разблокированию Ормузского пролива не продвинутся.

Назвав Иран «неплатежеспособным государством», он отметил, что дальнейшее развитие событий зависит от готовности Тегерана согласиться на серьезные условия. Американские силы в регионе, по его словам, находятся в полной боевой готовности и ждут приказа. В частности, привлечены три авианосца.

Трамп подчеркнул, что уже нанес Ирану значительные военные потери, поэтому повторная атака маловероятна, но возможна. США уже определили новые цели для потенциальных ударов, в том числе 38 мостов.

В то же время, Трамп добавил, что не хотел бы разрушать инфраструктуру Ирана, поскольку на ее восстановление понадобятся годы.

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