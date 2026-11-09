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«Обрушим на вас ад»: Иран выдвинул США ультиматум и дал 48 часов на решение
Иран выдвинул США жесткое требование: прекратить боевые действия на всех фронтах в течение 48 часов. Министр иностранных дел Аббас Аракчи предупредил Вашингтон о масштабной эскалации в случае отказа.
Иран выдвинул Соединенным Штатам безапелляционное требование полностью остановить боевые действия по всем направлениям. На размышления Вашингтону оставили всего 48 часов. В случае отказа в Тегеране угрожают начать масштабное противостояние.
Об этом стало известно из публикации главы МИД Ирана Аббаса Аракчи.
Иран дал США 48 часов на завершение боевых действий: что будет потом
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прокомментировал в сети X поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс и написал:
«Американские избиратели сделали свой выбор. Пора Белому дому сделать свой. Наше предложение, рассчитанное на 2 дня, остается в силе: выполните требования — в частности, прекратите войну на всех фронтах — и вы увидите результат. Или выберите войну — и тогда наши бдительные, закаленные в боях воины обрушат на вас ад», — написал Аракчи.
Дипломат также подчеркнул, что граждане США уже высказали свою позицию во время голосования.
Поскольку сообщение было опубликовано вечером 8 ноября, срок двух суток истечет уже завтра, вечером 10 ноября.
Сегодня утром Аббас Аракчи опубликовал еще одно сообщение относительно США:
«Президент США прекрасно понимает, что подавляющее большинство американцев испытывают отвращение к Израилю. Что удивительно, он, похоже, не понимает, почему это произошло. Американцам, очевидно, уже очень надоело, что Израиль вводит в заблуждение администрации США, втягивая их в „бесконечные войны“. С них достаточно. Как, впрочем, и с нашего региона», — написал глава МИД Ирана.
Трамп пригрозил ударами по Ирану
Напомним, президент США Дональд Трамп в интервью CNN заявил о возможности возобновления военных ударов по Ирану, если переговоры по ядерному соглашению и разблокированию Ормузского пролива не продвинутся.
Назвав Иран «неплатежеспособным государством», он отметил, что дальнейшее развитие событий зависит от готовности Тегерана согласиться на серьезные условия. Американские силы в регионе, по его словам, находятся в полной боевой готовности и ждут приказа. В частности, привлечены три авианосца.
Трамп подчеркнул, что уже нанес Ирану значительные военные потери, поэтому повторная атака маловероятна, но возможна. США уже определили новые цели для потенциальных ударов, в том числе 38 мостов.
В то же время, Трамп добавил, что не хотел бы разрушать инфраструктуру Ирана, поскольку на ее восстановление понадобятся годы.