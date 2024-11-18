Обрыв кабеля в Балтийском море прервал связь между двумя европейскими странами: что известно

Служба безопасности и разведки Финляндии указывает на потенциальную причастность человеческой деятельности.

Финская государственная компания Cinia, специализирующаяся на строительстве волоконно-оптических сетей, сообщила о повреждении своего подводного кабеля C-Lion1, соединяющего Финляндию и Германию через Балтийское море.

Об этом говорится в пресс-релизе компании Cinia.

Этот кабель протянут от Сантахамины в Хельсинки до Росток в Германии и имеет длину 1173 км. Слом кабеля вызвал перерыв в телекоммуникациях между странами.

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Причины инцидента сейчас расследуются, причем Служба безопасности и разведки Финляндии указывает на потенциальную причастность к человеческой деятельности, такой как рыбалка или постановка якоря. Заявления об умышленном повреждении также не исключаются.

Cinia уже приступила к ремонтным работам, но точные сроки возобновления связи пока неизвестны.

Напомним, что российский разведывательный корабль шпионил в территориальных водах Ирландии. Судно было замечено восточнее Дублина и юго-западнее острова Мэн в четверг, 14 ноября.