Обрыв кабеля в Балтийском море прервал связь между двумя европейскими странами: что известно

Служба безопасности и разведки Финляндии указывает на потенциальную причастность человеческой деятельности.
Финская государственная компания Cinia, специализирующаяся на строительстве волоконно-оптических сетей, сообщила о повреждении своего подводного кабеля C-Lion1, соединяющего Финляндию и Германию через Балтийское море.
Об этом говорится в пресс-релизе компании Cinia.
Этот кабель протянут от Сантахамины в Хельсинки до Росток в Германии и имеет длину 1173 км. Слом кабеля вызвал перерыв в телекоммуникациях между странами.
Причины инцидента сейчас расследуются, причем Служба безопасности и разведки Финляндии указывает на потенциальную причастность к человеческой деятельности, такой как рыбалка или постановка якоря. Заявления об умышленном повреждении также не исключаются.
Cinia уже приступила к ремонтным работам, но точные сроки возобновления связи пока неизвестны.
Напомним, что российский разведывательный корабль шпионил в территориальных водах Ирландии. Судно было замечено восточнее Дублина и юго-западнее острова Мэн в четверг, 14 ноября.