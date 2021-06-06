Обрыв лифта с украинцами в Польше и $3 млн за самоубийство школьника. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

В Польше в пятницу, 4 июня, двое украинцев пострадали в результате обрыва лифта с пятнадцатого этажа здания в центре города Лодзь. Читать дальше ->

Джо Байден подтвердил, что США готовы противостоять вызовам России, в частности ее агрессии в Украине, вместе с Европой. Читать дальше ->

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призовет лидеров стран "Большой семерки" (G7) помочь вакцинировать от COVID-19 весь мир до конца 2022 года. Читать дальше ->

На севере Буркина-Фасо боевики убили не менее ста человек в селе Солхан в провинции Яга (регион Сахель). Вблизи границы с Нигером также сгорели местный рынок и несколько домов. Читать дальше ->

В США школьный округ штата Огайо выплатит 3 миллиона долларов семье 8-летнего Габриэля Тайя, который покончил с собой из-за буллинга со стороны детей. Читать дальше ->

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