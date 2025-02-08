Обрыв подводных коммуникаций в Балтийском море: "Ростелеком" заявил о "внешнем влиянии"

В исключительной экономической зоне Финляндии в Балтийском море оборвался подводный кабель российской компании "Ростелеком". Ремонтные работы будут длиться около недели в зависимости от погодных условий.

Об этом пишет финское издание Yle.

По данным журналистов, повреждены два кабеля. Один из них, под названием "Балтика", имеет протяженность почти 1000 км, более трети из которых расположены в экономической зоне Финляндии.

Именно этот кабель на данный момент восстанавливает команда российского корабля под ностоянным контролем береговой охраны Финского залива.

В то же время российское издание "РИА Новости" сообщило, что подводный кабель был поврежден в результате "внешнего воздействия".

"Подводный кабель "Ростелекома" поврежден в Балтийском море из-за внешнего воздействия, ведутся восстановительные работы, сообщили РИА Новости в компании, добавив, что на абонентов это не повлияло", – говорится в коротком сообщении.

В Финляндии не комментируют причину повреждения российских кабелей или связь этого инцидента с повреждением кабелей в Финском заливе на Рождество.

Однако, чиновник из Министерства занятости и экономики Кари Клемм рассказал изданию, что речь идет о двух кабелях, которые соединяют Санкт-Петербург и Калининград. Об их повреждении в ведомстве узнали сразу после Рождества – 27 декабря прошлого года.

Напомним, в конце января из-за новой диверсии в Балтийском море поврежден подводный кабель между Латвией и Швецией. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сообщил, что расследование продолжается и детали инцидента еще не обнародованы.

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