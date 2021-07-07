В резолюции Организация по безопасности осуждает нарушение РФ международного права.

Осудили оккупацию украинских территорий и призвали Россию прекратить агрессию. Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла инициированную Украиной резолюцию относительно действий Москвы.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Это произошло несмотря на то, что Кремль угрожал выйти из состава организации, а российская и белорусская делегации демонстративно покинули зал.

В резолюции ОБСЕ осуждает нарушение Россией международного права. В частности, аннексию Крыма, военные преступления на Донбассе и попытки заблокировать Керченский пролив и Азовское море. Документ призывает Россию прекратить оккупацию украинских территорий и все агрессивные действия против Украины.

Новости мира: ОБСЕ осудила оккупацию украинских территорий и призвала Россию прекратить агрессию

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