ОБСЕ осудила оккупацию украинских территорий и призвала Россию прекратить агрессию

В резолюции Организация по безопасности осуждает нарушение РФ международного права.
Осудили оккупацию украинских территорий и призвали Россию прекратить агрессию. Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла инициированную Украиной резолюцию относительно действий Москвы.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.
Это произошло несмотря на то, что Кремль угрожал выйти из состава организации, а российская и белорусская делегации демонстративно покинули зал.
В резолюции ОБСЕ осуждает нарушение Россией международного права. В частности, аннексию Крыма, военные преступления на Донбассе и попытки заблокировать Керченский пролив и Азовское море. Документ призывает Россию прекратить оккупацию украинских территорий и все агрессивные действия против Украины.