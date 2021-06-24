"Обстрел" британского эсминца возле оккупированного Крыма: ВВС обнародовало видео инцидента

Defender мирно шел через территориальные воды Украины, отметили в британском Минобороны.

Корреспондент BBC Джонатан Бил, который оказался на борту британского эсминца HMS Defender, по которому, по утверждению России, был открыт предупредительный огонь возле оккупированного Крыма, снял происходящее на камеру.

Соответствующее видео ВВС обнародовало на следующий день после инцидента 24 июня.

На нем видно, что российские корабли и авиация следили за британским судном в Черном море, однако обстрела, о котором заявляет Россия на видео нет. Об этом говорит и Джонатан Бил. Так, по его словам, никакого обстрела не было, но британское судно потерпело преследования со стороны российских военных: более 20 самолетов в небе и два российских катера береговой охраны следили за кораблем.

На видео также есть враждебные предупреждения от российской стороны по радиосвязи, в частности "Если вы не измените курс, я открою огонь".

Стоит отметить, что Минобороны Великобритании также заявило, что предупредительный огонь по их эсминцу никто не открывал.

"Предупредительные выстрелы по эсминцу Defender не проводились. Корабль Королевского флота осуществлял проход территориальными водами Украины в соответствии с международным правом", — сообщила британская сторона 23 июня в ответ на заявления России о якобы открытии огня по эсминцу.

Отметим, что оккупация Крыма международно не признанная и определяется как акт незаконной аннексии в результате вооруженной агрессии России. Крым и Севастополь имеют международно-правовой статус "территорий Украины, временно оккупированных Россией".

Напомним, в среду 23 июня Минобороны России заявило про открытие предупредительного огня по британскому кораблю возле аннексированного Крыма. Бомбардировщик якобы сбросил бомбы на его пути.

Министерство обороны Великобритании впрочем заявило, что предупредительный огонь по их эсминцу никто не открывал.

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