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Обстрел Харькова показал, что не нужно верить в путинские "сказки о мире" — МИД Чехии

Обстрел Харькова показал, что не нужно верить в путинские "сказки о мире" — МИД Чехии

Глава МИД Чехии о путинских намеках на "мир" / Фото: Associated Press

Чехия будет просить НАТО просить о помощи в сдерживании российского империализма.

Российский диктатор Путин "подавал сигналы" о якобы желании закончить свою агрессию против Украины, однако уже сегодня российские агрессоры устроили очередной террористический обстрел Харькова, ударив по гипермаркету "Эпицентр".

Поэтому не следует верить в российские "сказки о мире",заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Он заявил, что будет просить коллег по НАТО просить помочь сдерживать российский империализм.

"Пятница — кремлевский царь якобы сигнализирует, что хочет мира. Суббота — бомбардировка гипермаркета, полного гражданских. Не ведитесь на кремлевские сказки. На встрече министров НАТО в Праге я буду просить своих коллег усилить поддержку сдерживания российского империализма", — написал Липавский.

Напомним, ранее сообщалось, что кафиры ударили по парку в Харькове.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский отреагировал на ракетный удар по Харькову.

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