Обстрел позиций на границе: армянские и азербайджанские военные обвиняют друг друга

Обстрел позиций на границе: армянские и азербайджанские военные обвиняют друг друга

Потерь и жертв в личном составе и технике не было.

Армянские военные обстреляли позиции ВС Азербайджана в Нахичеванской автономной республике.

Об этом сообщили в пятницу, 16 июля, в Отдельной общевойсковой армии в Нахичеване, пишет "Интерфакс-Азербайджан".

"В 10:00 часов 16 июля подразделения Вооруженных сил Армении, нарушив режим прекращения огня в направлении Садарак — Аразд на армяно-азербайджанской государственной границе, обстреляли из оружия разного калибра личный состав и технику наших инженерных подразделений, которые проводили работы по улучшению позиций", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что потерь и жертв в личном составе и технике подразделений не было.

Ранее об обстреле своих позиций азербайджанскими военными в этом районе сообщило Минобороны Армении.

"С 11:00 16 июля подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении позиций ВС Армении на участке Ерасх. ВС Армении предприняли ответные действия", — сообщили в Минобороны.

С армянской стороны потерь и раненых также нет.

Напомним, 14 июля в районе Ерасх на армяно-азербайджанской границе произошла перестрелка. Подразделения ВС Азербайджана якобы попытались провести инженерные работы для продвижения позиций. В результате перестрелки смертельное ранение получил армянский военнослужащий.

Новое обострение между Арменией и Азербайджаном вспыхнуло в мае.

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