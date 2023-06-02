Обстрел Шебекино и "приятные трофеи" легиона "Свобода России": что происходит на Белгородщине (фото, видео)

Легион "Свобода России" опубликовал видео, где показано, что над пограничным городом Шебекино Белгородской области РФ поднимается дым. Бойцы говорят, что этот дым – их рук дело.

Соответствующее видео они разместили у себя в Telegram-канале.

"В Шебекино "заметался пожар голубой". На видео результат сосредоточения вражеских войск в городе. Двигаемся дальше. Россия будет свободной!" – говорится в сообщении.

В городе Шебекино произошел пожар

Также бойцы легиона показали восторженные " приятные трофеи ". В частности, один из бойцов показал подарочный магнит на холодильных "Белгород".

"Не первые, но приятные трофеи. Повесим дома на холодильник. В коллекцию также собираем "Курск", "Брянск, и "Москву", кто знает, где взять?", — говорится в сообщении к видео.

Представитель легиона "Свобода России" продемонстрировал "приятные трофеи" из Белгородской области

Местные власти заявляют, что под обстрелом снова оказался город Шебекино. Губернатор региона Вячеслав Гладков, пожар возник на одном из промышленных предприятий. Однако на каком именно – не уточнил.

В соцсетях люди публикуют фото последствий обстрелов.

Обстрел Шебекино/Фото: соцсети

Обстрел Шебекино/Фото: соцсети

Обстрел Шебекино/Фото: соцсети

Обстрел Шебекино/Фото: соцсети

Обстрел Шебекино/Фото: соцсети

Обстрел Шебекино/Фото: соцсети

Обстрел Шебекино/Фото: соцсети

Между тем, российские пропагандистские СМИ сообщают, что власти запретили движение гражданского транспорта на часть дорог Белгородской области.

Известно, что запрет будет действовать до 30 июня 2023 года. "На участках дорог Шебекинского городского округа вводится временный запрет на передвижение транспорта", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные в боях с "диверсантами" уничтожили машину с гражданскими в Белгородские области России.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские добровольцы заявили о второй фазе увольнения Белгородской области.

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