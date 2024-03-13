"Обстрел Украины должен остановиться": Легион "Свобода России" призвал жителей двух областей РФ эвакуироваться

Добровольцы обратились к жителям, чиновникам и областной администрации.

Российские добровольцы, освобождающие территорию РФ от оккупантов, призвали жителей Белгородской и Курской областей покинуть города.

Об этом говорится в совместном заявлении представителей Легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона.

Как отмечается, добровольцы обратились к жителям и чиновникам Белгорода и областной администрации. Военные заявили, что вынуждены нанести удар по военным позициям оккупантов между городами.

Кроме того, российские добровольцы отметили, что контролирующие Путин оккупанты наносят массированные удары по мирным украинским городам, выставляя свои позиции между домами, школами и госучреждениями Белгорода.

“Каждый день десятки простых невинных людей (преимущественно женщин и детей) погибают от обстрелов из Белгорода. Обстрел Украины с территории Белгорода должен остановиться”, — говорится в заявлении.

В то же время во избежание жертв среди гражданского населения местных призывают эвакуироваться.

Напомним, что Легион "Свобода России" заявил о частичном освобождении села Теткино.

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