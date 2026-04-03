Обстрел Украины: "Шахед" залетел в соседнюю страну

Российский «Шахед» / © Associated Press

Сегодня, 3 апреля, в Молдове зафиксировали, что российский беспилотник типа Shahed нарушил ее воздушное пространство. Незаконный пролет происходил на высоте около 3000 метров со скоростью 167 км/ч.

Об этом сообщила Служба воздушных операций Национальной армии Молдовы.

БпЛА залетел со стороны населенного пункта Беляевка в Одесской области и продолжил движение в направлении молдовского населенного пункта Тудора, район Штефан-Воде.

Дрон покинул воздушное пространство страны, пересек государственную границу и направился в сторону населенного пункта Крутояровка в Одесской области.

Атака по Украине 3 апреля — последние новости

Россия запустила крылатые ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.

Армия России совершила массированную ракетно-дроновую атаку по Киевской области, в результате чего известно о погибшей. В Обухове дрон попал в дом. В Житомирской области также раздавались взрывы.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что главная цель российских атак среди дня — увеличить количество жертв среди гражданских.

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что РФ применяет новую тактику массированных атак, которая заключается в сочетании большого ночного удара с аналогичной масштабной атакой днем.