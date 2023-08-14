"Обстрелянное" россиянами судно продолжает движение по маршруту: в румынский порт (скрин с радара)

По данным сервиса отслеживания судов, сухогруз Sukru Okan во время "инцидента" находился в территориальных водах Турции.

Сухогруз Sukru Okan, которое утром 13 августа якобы обстреляли с российского военного корабля в юго-западной части Черного моря и заставили остановиться для осмотра, спокойно продолжает свое движение по запланированному маршруту.

Как свидетельствуют данные радара MarineTraffic, конечным пунктом назначения этого судна под флагом Республики Палау является румынский порт Сулина у границ с Украиной.

По состоянию на 01:00 (по киевскому времени) в ночь на 14 августа судно с турецким экипажем находится у побережья Болгарии и направляется в румынский порт. Ориентировочное время прибытия в пункт назначения 12:00 UTC в понедельник, 14 августа.

судно находится у побережья Болгарии и направляется в румынский порт Сулина

Ранее российское Минобороны заявило, что судно направлялось в украинский порт Измаил, а около 6:40 утра (очевидно, по московскому времени, то есть в 3:40 UTC) в воскресенье, 13 августа, в юго-западной части Черного моря он был остановлен предупредительными выстрелами из патрульного корабля Черноморского флота РФ "Василий Быков"

После этого якобы прошел осмотр гражданского судна российскими военными.

По данным сервиса отслеживания судов, сухогруз Sukru Okan в это время находился в территориальных водах Турции.

Сухогруз Sukru Okan во время инцидента находился в территориальных водах Турции.

Официального заявления Турции на этот счет пока нет.

Напомним, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что атака российских террористов на гражданское судно, следовавшее в Одесскую область, пока официально не подтверждена.

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