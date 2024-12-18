"Обсудили тет-а-тет": Зеленский встретился с Макроном — о чем договорились

Президент Украины Владимир Зеленский провел, по его словам, продуктивную встречу с главой Франции Эмманюэлем Макроном и обсудил ключевые приоритеты для укрепления позиций Украины в защите от российской агрессии.

Об этом в своем обращении 18 декабря сообщил украинский президент.

"Обсудили тет-а-тет ключевые приоритеты для дальнейшего укрепления позиций Украины в защите от российской агрессии. Основной задачей остается усиление возможностей противовоздушной обороны", — сказал Зеленский.

Он также поблагодарил Францию за подготовку одной бригады для украинской армии.

"Договорились продолжить это сотрудничество и подготовить еще одну бригаду. Рассчитываем, что другие партнеры присоединятся к этим усилиям и внесут свой вклад в комплектование дополнительных украинских бригад. Все равно видим, что нужны надежные гарантии для мира, который реально можно приблизить. Продолжили проработку инициативы президента" о присутствии в Украине сил, которые могут способствовать стабилизации на пути к миру", — добавил Зеленский.

Эмманюэль Макрон в свою очередь проинформировал о своей коммуникации с другими партнерами ради реализации всех необходимых шагов по достижению мира.

Напомним, ранее президент Украины заявлял, что Киев может "подумать и поработать" над позицией Эммануэля Макрона по отношению к войскам ЕС на территории Украины, чтобы обеспечить ей безопасность.

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