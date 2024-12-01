Обсуждение НАТО и безопасности: Зеленский встретился с новым руководством ЕС в Киеве

В Киеве президент Украины Владимир Зеленский встретился с новым президентом Европейского совета Антониу Коштой, верховной представительницей ЕС по иностранным делам и политики безопасности Каей Каллас и комиссаршей ЕС по вопросам соседства и расширения Мартой Кос.

В ходе встречи участники обсудили поддержку украинцев во время войны, в частности, усиление ПВО, не признание оккупированных территорий российским и приглашение Украины в НАТО.

ТСН.ua собрал главное из пресс-конференции, которая состоялась 1 декабря.

Европейские приоритеты

В первый день работы новый глава Европейского совета и представительницы ЕС прибыли в Киев для выражения поддержки Украины и обсуждения перспектив.

Мы приехали сюда в первый день нашей работы. Мы хотим выразить свою поддержку вам. Мы оставались, остаемся и будем стоять с вами во время этой войны. Но мы также хотели бы говорить и о будущем, потому что мы хотим приветствовать вас уже членом нашей. сообщества, членом нашего Союза", – сказал Антониу Кошта.

Верховная представительница Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, также прибывшая в Киев, заявила о необходимости сконцентрировать все усилия, чтобы прекратить войну в Украине, "для того, чтобы ослабить Россию и усилить Украину".

Встреча Зеленского с новым руководством ЕС. Источник \ Telegram Офиса Президента

Комиссар по расширению Марта Кос отметила, что будет помогать Украине на пути к европейской интеграции и отметила, что готова помогать с восстановлением страны сейчас.

"Моей задачей будет подготовка места для вас в Европейском союзе", — сказала Кос.

Кроме того, участники встречи обсудили видение европейских и глобальных дел, а также важность объединения и сотрудничества Украины и ЕС.

"У Европы нет другой выгодной для всех европейцев альтернативы, кроме как быть объединенной, сотрудничать на континенте и скоординированно – со всеми партнерами в мире. Единение, сотрудничество и координация всегда будут давать всей Европе больше безопасности, больше экономического роста и больше лидерства в глобальных". отношениях. И это в интересах каждой европейской нации", – написали в Telegram -канале Офиса Президента Украины.

Часть территорий Украины не может быть приглашена в НАТО

Во время встречи Зеленский заявил, что Украина никогда не признает оккупацию своих территорий агрессорской Российской Федерацией. Этого не будет даже ради членства в НАТО.

Глава государства подчеркнул, что не может быть приглашена в НАТО часть территорий Украины. И это, по его словам, даже учитывая, что лучшие гарантии для Украины – это НАТО.

Встреча Зеленского с новым руководством ЕС.

По словам президента, Украина никогда юридически не признает оккупированные территории российскими.

"Это автоматическое признание, что все остальные территории не только в опасности, а все остальные территории не являются украинскими. Поэтому Украина никогда на это не пойдет. Мы не признаем эти земли русскими потому, что это наши земли. Это временно оккупированная часть Украины. Безусловно., все это вернется, безусловно, очень хотелось бы, чтобы вернулось большинство по дипломатическому пути, чтобы не были такие жертвы", – заявил Зеленский.

"Замораживание войны" и мирные переговоры

По мнению главы государства, Украина должна иметь сильную позицию к началу мирных переговоров, иначе российский президент-диктатор Владимир Путин за несколько лет начнет новое противостояние.

"Если будет заморожен конфликт без какой-либо сильной позиции для Украины, тогда Путин придет через два-три-пять лет... Я не знаю... Это зависит не от нас... Он вернется и разрушит нас полностью и полностью он попытается нас разрушить», – заметил Зеленский.

По мнению Зеленского, самый трудный вопрос, связанный с потенциальными мирными переговорами с Россией, это личность переговорщика, ведь сейчас она не хочет мира.

Как считает глава государства, в переговорах должны принимать участие не только РФ и Украина, а также представители ЕС и НАТО.

"Только тогда мы можем сесть и общаться. Кто за этим столом будет? Россия, Украина, ЕС и НАТО. Почему? Потому что мы видим себя как часть системы безопасности в этих союзах", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что только в этом формате понимает, о чем можно будет говорить с Россией.

"Самый трудный вопрос, который нам предстоит решать... лицо, которое будет сидеть напротив. И если оно не захочет мира, не захочет видеть Украину в будущем независимой страной, о чем можно договариваться с таким лицом? Такова моя позиция", — добавил президент.

По словам главы государства, украинские позиции могут быть укреплены благодаря мощной поддержке международных партнеров.

"Что это значит? Самое важное, что было в нашем плане победы: это пакет оружия, включая хорошую, достаточную цифру, о дальнобойных ракетах, разные моменты, которые были прописаны. Это было в нашем плане, которым мы поделились не только с американскими, но и по делу". и с европейскими партнерами", — заметил Зеленский.

Окно возможностей

В ходе брифинга после встречи с новым руководством европейских институтов Зеленский отметил, что администрация действующего президента США Джо Байдена еще может успеть приблизить приглашение Украины в НАТО. Однако лидеры Альянса положительно примут только консолидированный сигнал.

Глава государства надеется, что встреча на уровне глав МИД стран НАТО в Брюсселе может стать окном возможностей для Украины. Киев хотел бы рекомендации от министров по приглашению в Альянс.

В ходе брифинга Зеленский также отметил, что США, Германия и Венгрия сохраняют скептическое отношение к возможности приглашения Украины относительно членства в НАТО.

"Но иллюзий нет. Есть те же скептические страны, и США сейчас входят, к сожалению, в этот список. Не знаю, будет ли рекомендовать Байден. Но насколько мне известно видение госсекретаря Блинкена позитивнее. Но есть немецкая сторона, венгерская", – подчеркнул Зеленский. .

Кроме того, Зеленский не видит никаких рисков от рекомендации по приглашению Украины стать членом Альянса.

"Есть два месяца у действующей власти США. Они оказывают влияние на тех немногих европейских скептиков. Я не вижу и большинство стран НАТО не видят рисков от рекомендаций относительно положительного будущего членства Украины в НАТО. Это даже не приглашение", — добавил Владимир Зеленский.

Половина союзников Украины может прекратить свою поддержку

По словам Зеленского, такая ситуация может сложиться при вводе войск партнеров на территорию Украины, передает УНИАН.

"Мы никогда не попросим ввести войска на нашу территорию. Я уже неоднократно отвечал, хотим ли мы. Да, конечно, мы будем счастливы (такой помощи – ред.) против российского вторжения. Потому что он (Путин – ред.) с Северной Кореей и с Ираном являемся союзниками. А мы сами воюем. подниму этот вопрос с ЕС, из НАТО: пожалуйста, нам нужны ваши войска... Если я подниму этот вопрос, то сразу половина наших союзников прекратят свою поддержку. Вот почему я не могу рисковать», – сказал Зеленский.

Евросоюз будет ежемесячно выделять деньги от замороженных активов РФ

До конца года ЕС выделит 4,2 миллиарда евро, а в 2025 году будет ежемесячно перечислять по 1,5 миллиарда евро от замороженных активов РФ.

Об этом сообщил Президент Европейского совета Антониу Кошта.

Он отметил, что уже в этом месяце Европейский Союз предоставит Украине дополнительные 4,2 миллиарда евро, чтобы поддержать украинский бюджет.

"Вдобавок к этому начиная со следующего месяца мы будем предоставлять еще круглогодично каждый месяц по 1,5 миллиарда евро помощи. Эти средства мы получаем от использования замороженных российских активов, и они также могут быть использованы для военных целей", – отметил президент.

Кошта также добавил, что ЕС продолжит оказывать давление на российскую экономику и уже работает над 15-м пакетом санкций.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что после инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа американская военная и экономическая помощь Украине может значительно сократиться, а переговоры с Россией начнутся быстро и будут иметь неоднозначный результат.

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