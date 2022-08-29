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Обучение будет дистанционным: в России у границы с Украиной из-за обстрелов увольняются учителя

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Обучение будет дистанционным: в России у границы с Украиной из-за обстрелов увольняются учителя

Фото: pixabay.com

В поселке Теткино Курской области начали увольняться учителя.

Педагоги пишут заявления на увольнение якобы из-за звуков " хлопка ". Также в этом поселке из-за опасений обстрелов обучение будет проходить дистанционно.

Об этом сообщает издание "Медуза".

Издание со ссылкой на местных жителей сообщили, что уже семь педагогов из Курска, работавших в школе Теткино, написали заявления на увольнение. Официально увольнения в школах объясняют "собственным желанием" педагогов. Однако, как отмечает российское издание, обучение в приграничных с Украиной территориях России решило сделать дистанционным. однако учителя к моменту уроков должны находиться в школах. Поэтому они, опасаясь обстрелов, начали увольняться.

В школе Теткино же утверждают, что уволились только два педагога и мол, все местные жители уже привыкли к обстрелам.

Напомним, британский офицер объяснил "двойную ценность" ударов по Крыму.

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