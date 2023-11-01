Обучение пилотов на F-16 в США может длиться дольше, чем ожидалось: в Пентагоне объяснили причину

Сроки окончания тренировок будут зависеть от индивидуальных навыков пилотов.

Обучение украинских пилотов на F-16 в США, Аризоне, может занять 5-9 месяцев.

Об этом со ссылкой на оценки специалистов, заявил спикер Минобороны США Пэт Райдер, сообщает корреспондент в Пентагоне.

"Сроки окончания тренировок будут зависеть от индивидуальных навыков пилотов", — ответил на вопрос корреспондента представитель.

Отметим, уже в ноябре 2023 самолеты F-16, которые Украине передают Нидерланды, поступят в учебный центр в Румынии. Как заявил премьер Нидерландов Марк Рютте, в ближайшее время могут начаться курсы подготовки наших пилотов.

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