Обучение украинских пилотов F-16 перенесут в другую страну

Уже в начале 2025 года обучение на F-16 в Дании будет прекращено.

С 2025 года обучение украинских пилотов истребителей F-16 перейдет в Португалию, где норвежские инструкторы продолжат свою работу.

Об этом сообщило Министерство обороны Норвегии.

До конца 2024 года тренировки будут проходить в Дании, где Норвегия уже с осени 2023 предоставляет самолеты и инструкторов для украинских летчиков.

"Правительство зарезервировало средства на поддержку подготовки украинских пилотов и наземного экипажа и в 2025 году. В начале года обучение на F-16 в Дании будет прекращено. С нового года Вооруженные силы Норвегии будут предоставлять инструкторов для подготовки украинских пилотов F-16 в Португалии", — отметил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грамм.

На сайте Минобороны отметили, что эти учения являются частью вклада Норвегии в Коалицию ПВО, объединяющей страны для развития Военно-воздушных сил Украины.

"Я очень горжусь усилиями норвежского персонала, который работает, чтобы обеспечить украинским летчикам-истребителям, техникам и наземному персоналу лучшую подготовку. Сейчас Португалия перенимает эстафету от Дании, хоть и на более короткий период", — добавил Бьорн Арилд Грамм.

Напомним, в Госдепе одобрили продажу Украине услуг и оборудования для обслуживания самолетов F-16.

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