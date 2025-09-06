Учения «Запад-2025»: Польша призвала своих граждан немедленно покинуть Беларусь

Флаг Польши / © pixabay.com

Польские власти призвали всех своих граждан покинуть территорию Беларуси и воздержаться от поездок в эту страну.

Об этом в пятницу, 5 сентября, заявил спикер Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский.

По его словам, такое решение принято после задержания белорусскими силовиками польского католического монаха, обвиненного в якобы шпионаже во время совместных российско-белорусских учений «Запад-2025».

«Мы исходим из того, что одной из целей этого мероприятия, которое является очевидной провокацией, является дестабилизация ситуации как в Польше, так и укрепление своего имиджа в Украине. Мы не хотим участвовать в таком театре», — подчеркнул Вронский.

Он добавил, что польские граждане в Беларуси могут столкнуться с опасной ситуацией, ведь эта страна не является демократической и не является дружественным партнером для Польши.

Также представитель МИД сообщил, что Варшава будет активно поддерживать задержанного монаха.

Накануне в Минске заявили о задержании гражданина Польши, обвиненного в «шпионаже» во время учений «Запад-2025».

По данным белорусских силовиков, 27-летний Гжегож Гавел из Кракова якобы был задержан в Лепеле Витебской области вместе с другим лицом. У него вроде бы «нашли засекреченные документы об учениях и вещах, свидетельствующих о его религиозности».

Ранее сообщалось, что в Беларуси 31 августа начались учения организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где планируют отработать применение ядерного оружия.

