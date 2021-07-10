Обвал дома в Майами: количество погибших под завалами возросло до почти 80 человек

Шестьдесят два человека остаются пропавшими без вести.
Количество погибших после обвала жилого дома в округе Майами-Дейд, что в штате Флорида, выросло до 78 человек.
Об этом информирует CBS.
Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава заявила, что спасатели извлекли еще 14 тел, — это увеличивает общее количество жертв инцидента до 78 человек.
Она добавила, что это потрясающее и ужастное число, которое шокирует всех.
Причем из 78 подтвержденных жертв, 47 уже идентифицированы и о них уведомлены их родственники. А 62 человека остаются пропавшими без вести.
Напомним
- 12-этажка Champlain Towers South, которую построили в 1981 году у побережья в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд, рухнула в ночь на 24 июня.
- Среди объявленных пропавшими без вести, которые в момент инцидента, скорее всего, находились в здании, есть граждане как минимум девяти стран, в том числе из США, России, Израиля и шести латиноамериканских государств.
- Власти признали, что шансов найти живых не осталось и перевели работы в режим поиска погибших. Во время разбора завалов уже используется тяжелая техника.