Обвал дома в Майами: количество погибших под завалами возросло до почти 80 человек

Обвал дома в Майами: количество погибших под завалами возросло до почти 80 человек

Шестьдесят два человека остаются пропавшими без вести.

Количество погибших после обвала жилого дома в округе Майами-Дейд, что в штате Флорида, выросло до 78 человек.

Об этом информирует CBS.

Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава заявила, что спасатели извлекли еще 14 тел, — это увеличивает общее количество жертв инцидента до 78 человек.

Она добавила, что это потрясающее и ужастное число, которое шокирует всех.

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Причем из 78 подтвержденных жертв, 47 уже идентифицированы и о них уведомлены их родственники. А 62 человека остаются пропавшими без вести.

Напомним

12-этажка Champlain Towers South, которую построили в 1981 году у побережья в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд, рухнула в ночь на 24 июня.

в ночь на 24 июня. Среди объявленных пропавшими без вести , которые в момент инцидента, скорее всего, находились в здании, есть граждане как минимум девяти стран, в том числе из США, России, Израиля и шести латиноамериканских государств.

, которые в момент инцидента, скорее всего, находились в здании, есть граждане как минимум девяти стран, в том числе из США, России, Израиля и шести латиноамериканских государств. Власти признали, что шансов найти живых не осталось и перевели работы в режим поиска погибших. Во время разбора завалов уже используется тяжелая техника.

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