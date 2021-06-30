Обвал дома в Майами: в апреле жители узнали о повреждении крыши и трещины в подземном паркинге

Обвал дома в Майами: в апреле жители узнали о повреждении крыши и трещины в подземном паркинге

Речь шла о повреждении крыши и трещины в подземном паркинге.

Жителей 12-этажного дома, обрушившегося в Майами, предупреждали о повреждении здания еще в апреле.

Об этом говорится в обнародованном прессой письме, рассказали в ТСН.Ранок 30 июня.

СМИ обнародовали копию письма, которое президент Жилой ассоциации еще весной направил жителям многоэтажки. В 2018 году здание подверглось структурных повреждений, говорится в документе. Именно поэтому, отмечалось в письме, без ремонта они только ухудшатся.

Речь шла о повреждении крыши и трещины в подземном паркинге. Причиной этого могло стать вололге и соленый воздух, ведь дом возвели на побережье. Из-за трагедии в Майами в американские суды уже поступили иски. В частности, в халатности обвиняют строительную ассоциации.

Новости мира: жертвами обвала жилого дома в Майами стали 12 человек, еще 149 - пропали без вести

Напомним, 12-этажка Champlain Towers South обвалилась в городке Серфсайд в округе Майами-Дейд в ночь на 24 июня. Жертвами обвала, по последним данным, стали 12 человек, а 149 — считаются пропавшими без вести. На месте трагедии продолжают работать спасатели. Операцию решили не останавливать несмотря на то, что шансов найти живых под завалами немного.

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