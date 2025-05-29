Обвал ледника в Альпах уничтожил почти всю деревню: Блаттен под толщей грязи

Альпы. / © pixabay.com

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В южном кантоне Вале почти полностью разрушена швейцарская деревня Блаттен после того, как часть ледника Берч обрушилась, вызвав мощный оползень. Поток льда, грязи и камней накрыл около 90% населенного пункта, заранее эвакуированного из-за риска обвала.

Об этом сообщает The Guardian.

Оползень над Блаттеном 18 мая стал причиной приказа об эвакуации. / © AP

По словам главы региональной службы безопасности Стефана Ганзера, ситуация остается критической: "Мы имеем дело с масштабной катастрофой. Есть угроза дальнейших оползней". Из-за оползня также заблокировано русло реки Лонза, что увеличивает риск подтоплений.

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Мэр Блаттена Маттиас Белвальд признал, что деревня фактически исчезла с карты:

"Мы потеряли Блаттен. Он лежит под обломками. Но мы его отстроим".

Пустые дома в Блаттене перед восходом лавины в среду. / © AP

Один человек считается пропавшим без вести, сообщил представитель кантональной власти Маттиас Эбенер. По его словам, на долину обрушилось "невероятное количество материала".

Президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер выразила поддержку жителям пострадавшего региона, назвав потерю домов "ужасной трагедией". Власти призывают не приближаться к опасной зоне — вход в долину перекрыт, а склоны все еще находятся под мониторингом.

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Видео с моментом обрушения, распространенное в соцсетях, зафиксировало, как с горной вершины обрушивается огромная масса льда и камней, образуя облако пыли, накрывающее часть местности.