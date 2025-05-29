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Обвал ледника в Альпах уничтожил почти всю деревню: Блаттен под толщей грязи
Массивный оползень в кантоне Вале накрыл деревню Блаттен после обвала ледника Берч. 90% территории разрушены, один человек пропал без вести.
В южном кантоне Вале почти полностью разрушена швейцарская деревня Блаттен после того, как часть ледника Берч обрушилась, вызвав мощный оползень. Поток льда, грязи и камней накрыл около 90% населенного пункта, заранее эвакуированного из-за риска обвала.
Об этом сообщает The Guardian.
По словам главы региональной службы безопасности Стефана Ганзера, ситуация остается критической: "Мы имеем дело с масштабной катастрофой. Есть угроза дальнейших оползней". Из-за оползня также заблокировано русло реки Лонза, что увеличивает риск подтоплений.
Мэр Блаттена Маттиас Белвальд признал, что деревня фактически исчезла с карты:
"Мы потеряли Блаттен. Он лежит под обломками. Но мы его отстроим".
Один человек считается пропавшим без вести, сообщил представитель кантональной власти Маттиас Эбенер. По его словам, на долину обрушилось "невероятное количество материала".
Президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер выразила поддержку жителям пострадавшего региона, назвав потерю домов "ужасной трагедией". Власти призывают не приближаться к опасной зоне — вход в долину перекрыт, а склоны все еще находятся под мониторингом.
Видео с моментом обрушения, распространенное в соцсетях, зафиксировало, как с горной вершины обрушивается огромная масса льда и камней, образуя облако пыли, накрывающее часть местности.