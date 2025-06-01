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Обвал моста на поезд в Брянской области РФ: 7 погибших, десятки пострадавших (видео)
Вечером 31 мая в Брянской области России произошла масштабная авария: автомобильный мост обрушился прямо на пассажирский поезд, проходивший под ним.
Вечером 31 мая около 22:44 по местному времени в поселке Выгоничи Брянской области обрушился автомобильный мост на трассе А-240.
Об этом информируют российские СМИ.
В этот момент под ним проходил пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва. В результате обвала локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов.
По официальной информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, погибли 7 человек. Ранее сообщалось о 3-4 жертвах, но количество погибших возросло после разбора завалов. Среди погибших — два члена локомотивной бригады и пассажиры поезда.
Министерство чрезвычайных ситуаций РФ сообщило о 31 пострадавшем, из которых 17 были госпитализированы. Двое из них, включая полугодовалого младенца, находятся в тяжелом состоянии.
Московская железная дорога заявила, что причиной обрушения стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта. По предварительным данным, вроде бы могла иметь место диверсия.
На месте аварии работает более 180 спасателей и 60 единиц техники. Создан оперативный штаб для координации действий. Движение автомобилей на трассе А-240 временно перекрыто.
Напомним, что ранее в оккупированном Крыму "самовольно" обрушился автомобильный мост . В момент инцидента на мосту был грузовик и легковушка.