Обвал подъезда в Белгороде: если и был "прилет", то удар пришелся со стороны армии РФ – объяснение аналитиков

В российском Белгороде 12 мая обрушился подъезд 10-этажного жилого дома, в результате чего есть погибшие и раненые. Губернатор Вячеслав Гладков заявил о "попадании снаряда ВСУ". А Минобороны РФ заявило, что обвал произошел якобы из-за обломка сбитой "украинской ракеты "Точка-У".

Как пишут аналитики Defence Express, факты свидетельствуют не в пользу оккупационных войск России.

Если это был удар, он пришелся по одной из секций многоквартирного жилого дома №55А на улице Щорса в Белгороде.

Почти все ракурсы съемок от российских операторов с государственных каналов проходят с юго-западной части дома, со двора. Хотя боле масштабные повреждения дома находятся с противоположной стороны – северо-восточной.

На это указывает ряд деталей, главные из которых – окна. Со стороны двора в доме они целые, даже если речь идет о квартирах, расположенных рядом с полностью разрушенной секцией.

Обвал подъезда в Белгороде / Фото: Defence express

В то же время на внешней стороне дома, туда, где выходит сам подъезд (на гаражи), окна полностью выбиты вдоль дома.

"Таким образом, если "прилет" и был, то он пришелся по северо-восточной части дома. Это значит, что с достаточно большой долей вероятности, если это действительно был "прилет", то он мог быть только со стороны РФ", - отметили аналитики.

Обвал подъезда в Белгороде / Фото: Defence express

Боеприпас влетел в первые этажи дома, что также исключает вариант того, что это могла быть баллистическая ракета. Ибо в этом случае, на северо-восточной части, между гаражами и домом должна была быть соответствующая воронка, но ее там нет. Или она должна была ударить точно в дом, но как раз крыша секции была целой, она частично обрушилась впоследствии.

"Единственной альтернативной версией можно считать "рязанский сахар" – подрыв дома ФСБ, по уже отработанной в 1999 году методике. Но, скорее всего, речь идет все же о деятельности российской армии. Потому что это для армии РФ не является чем-то новым", - пишет Defence Express

Аналитики также не исключают, что это мог быть результат нештатной работы ракеты типа "земля-земля". Еще один вероятный вариант – сброс авиационного боеприпаса российскими пилотами.

Напомним, в СНБО считают, что дом в Белгороде могли подорвать. На видео с камер не видно падающих объектов, соответственно, все обвинения россиян в обстреле Силами обороны пока не соответствуют действительности.

Политико-военный обозреватель Александр Коваленко убежден, что обломки ракеты, о сбитии которой заявило Минобороны РФ, не смогли бы пробить все этажи многоэтажки и взорваться на первом этаже.

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