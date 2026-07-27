Brent стремительно падает: как дипломатическая пауза Трампа обрушила мировой рынок нефти

Нефть / © Associated Press

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В понедельник, 27 июля, мировые цены на нефть обвалились более чем на 6% после того, как США и Иран приостановили взаимные обстрелы в выходные, что зародило надежды на дипломатическое разрешение конфликта.

Об этом пишет Reutrs.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на $6,20 (6,4%) — до $90,58 за баррель, кратковременно пробив психологический уровень поддержки в $90. Американская нефть WTI подешевела на $5,80 (6,5%) — до $83,51 за баррель. Обе марки торгуются на самых низких отметках за последнюю неделю после трехнедельного непрерывного роста.

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Перед этим цена Brent достигала отметки в $100 за баррель из-за сбоев поставок через Ормузский и Баб-эль-Мандебский пролив, что ударило по экспорту из Саудовской Аравии.

Причина паузы — дипломатия

Как заявил посол США в ООН Майк Уолтц, президент Дональд Трамп решил временно приостановить удары, чтобы дать шанс дипломатическим переговорам.

Аналитики ING отмечают, что рынок демонстрировал крайнюю потребность в положительных новостях, поэтому отсутствие новых атак сразу привело к падению цен.

Риски для судоходства остаются

Несмотря на приостановку огня, по данным компании Kpler, в течение выходных через Ормузский пролив ежедневно проходило менее 10 товарных судов. Морские перевозчики не спешат возвращать танкеры в опасные воды без гарантий безопасности.

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Дополнительным фактором напряжения остаются атаки йеменских хуситов на саудовские объекты на побережье Красного моря, а также война России против Украины.

По словам аналитиков UOB, украинские дроны в эти выходные вновь нанесли удары по нескольким российским нефтяным объектам и кораблям, что продолжает создавать риски для глобальной поставки сырья и сдерживает дальнейшее падение цен.

Напомним, США выдвинули Украине условие для ведения войны в Черном море. Вашингтон передал Киеву сигнал о недопустимости ударов по судам, не связанным с Россией.

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