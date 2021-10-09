Обвал в Батуми: спасатели извлекли из-под завалов тела еще трех человек, в том числе ребенка

Общее количество жертв обрушения возросло до четырех.
В грузинском городе Батуми в ночь на субботу, 9 октября, спасатели достали из-под завалов пятиэтажки тела еще трех человек, в том числе двух мужчин и ребенка.
Об этом сообщает Radio Tavisupleba.
Общее количество жертв обрушения возросло до четырех. Так, ранее чрезвычайники обнаружили под обломками тело погибшей 81-летней женщины.
Отмечается, что двоих человек, в том числе мужчину и молодую женщину, ночью удалось освободить из-под завалов. Их госпитализировали в больницу в критическом состоянии.
Как пишет NEWSGEORGIA, спасатели работают на месте обрушения дома в центре Батуми уже 15 часов. Несмотря на глубокую ночь, они продолжают разбирать завалы практически вручную, при свете прожектора.
По данным местных властей, всего в момент обрушения в здании находились восемь человек, в том числе трое детей.
Как сообщалось, пятиэтажный дом с надстройкой возвели в конце 70-х годов. Здание с 12 квартирами обвалилось 8 октября. Причины инцидента остаются неизвестными.
В Министерстве внутренних дел страны наиболее вероятной версией считают строительные работы, проведенные на первом этаже или в подвале с нарушением правил.
По неподтвержденным данным, в полицию для допроса уже вызвали владельца коммерческой площади на первом этаже, который снес несущую стену, чтобы объединить подвал с первым этажом.