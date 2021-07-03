Обвал в США: на девятый день поисков спасатели извлекли из-под завалов тело 7-летней девочки

Обвал в США: на девятый день поисков спасатели извлекли из-под завалов тело 7-летней девочки

Лишь раз спасатели слышали женский крик. Однако им не удалось найти потерпевшую, прежде чем ее голос затих.

На девятый день после обрушения 12-этажки вблизи Майами спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух погибших, в том числе семилетней девочки, которая оказалась дочерью местного пожарного.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что общее количество найденных жертв инцидента возросло до 20, из них трое — дети. В то же время количество пропавших без вести в пятницу, 2 июля, уменьшилось с 145 до 128.

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По словам мэра округа Майами-Дейд Даниэллы Ливайн Кавы, это связано с тем, что после проверки ряд жителей, которые ранее считались потенциальными потерпевшими, оказались "живыми и здоровыми".

С начала поисков спасатели не извлекли из-под-завалов ни одного уцелевшего жителя дома. Они рассказали, что только раз, через несколько часов после обвала, слышали женский крик. Однако чрезвычайникам не удалось определить, где находится потерпевшая, прежде чем ее голос затих.

12-этажка Champlain Towers South, которую построили в 1981 году у побережья в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд, рухнула в ночь на 24 июня.

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