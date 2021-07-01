Обвал в США: на седьмой день поисков спасатели извлекли из-под завалов тела двух детей 4 и 10 лет

Ранее в среду из-под завалов достали тело их матери. Отца нашли еще в субботу.
На седьмой день после обрушения 12-этажки вблизи Майами спасатели извлекли из-под завалов тела двух детей 4 и 10 лет. Общее количество жертв увеличилось до 18, судьба еще 145 человек до сих пор неизвестна.
Об этом сообщает The Associated Press.
Отмечается, что полиция округа Майами-Дейд опознала погибших как 10-летнюю Лючию Гуару и 4-летнюю Эмму Гуару. Тело их отца, 52-летнего Маркуса Гуары, вытащили из-под завалов в субботу.
Ранее сообщалось, что в среду спасатели достали тела четырех жертв. Одну из них идентифицировали как мать погибших девочек 42-летнюю Анаель Родригес.
Заметим, что 30 июня чрезвычайники построили пандус, который должен разрешить использование более тяжелого оборудования, в частности подъемного крана, и ускорить удаление бетона.
Причина обрушения устанавливается. В инженерном отчете за 2018 год было обнаружено, что площадка бассейна на первом этаже здания опиралась на бетонную плиту, которая имела "серьезные структурные повреждения" и нуждалась в капитальном ремонте. В отчете также обнаружены "обильные трещины" в бетонных колоннах, балках и стенах гаража.
Президент США Джо Байден прибудет в Серфсайд в четверг, 1 июля, чтобы встретиться с семьями погибших и поблагодарить спасателей.
Заметим, что 12-этажку Champlain Towers South построили в 1981 году у побережья в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд. Здание рухнуло в ночь на 24 июня.