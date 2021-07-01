Обвал в США: на седьмой день поисков спасатели извлекли из-под завалов тела двух детей 4 и 10 лет

Обвал в США: на седьмой день поисков спасатели извлекли из-под завалов тела двух детей 4 и 10 лет

Ранее в среду из-под завалов достали тело их матери. Отца нашли еще в субботу.

На седьмой день после обрушения 12-этажки вблизи Майами спасатели извлекли из-под завалов тела двух детей 4 и 10 лет. Общее количество жертв увеличилось до 18, судьба еще 145 человек до сих пор неизвестна.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что полиция округа Майами-Дейд опознала погибших как 10-летнюю Лючию Гуару и 4-летнюю Эмму Гуару. Тело их отца, 52-летнего Маркуса Гуары, вытащили из-под завалов в субботу.

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Ранее сообщалось, что в среду спасатели достали тела четырех жертв. Одну из них идентифицировали как мать погибших девочек 42-летнюю Анаель Родригес.

Заметим, что 30 июня чрезвычайники построили пандус, который должен разрешить использование более тяжелого оборудования, в частности подъемного крана, и ускорить удаление бетона.

Причина обрушения устанавливается. В инженерном отчете за 2018 год было обнаружено, что площадка бассейна на первом этаже здания опиралась на бетонную плиту, которая имела "серьезные структурные повреждения" и нуждалась в капитальном ремонте. В отчете также обнаружены "обильные трещины" в бетонных колоннах, балках и стенах гаража.

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Президент США Джо Байден прибудет в Серфсайд в четверг, 1 июля, чтобы встретиться с семьями погибших и поблагодарить спасателей.

Заметим, что 12-этажку Champlain Towers South построили в 1981 году у побережья в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд. Здание рухнуло в ночь на 24 июня.

Поиски под завалами продолжаются круглосуточно, на месте инцидента посменно работают более четырехсот спасателей. Отмечается, что любой неверный шаг может угрожать не только спасателям, но и тем, кто мог выжить. Также читайте Нуждалась в интенсивном ремонте: инженеры рекомендовали заменить гидроизоляцию здания, рухнувшего в Майами Среди объявленных пропавшими без вести, которые в момент инцидента, скорее всего, находились в здании, есть граждане как минимум девяти стран, в том числе из США, России, Израиля и шести латиноамериканских государств. Напомним, что командир израильского национального спасательного отряда Голан Вач не теряет надежды найти под завалами живых. "До одной недели у меня есть твердая надежда, что мы кого-то найдем", — подчеркнул он. Жителей 12-этажного дома предупреждали о повреждении здания еще в апреле. СМИ обнародовали копию письма, которое президент Жилой ассоциации прислал еще весной. Известно, что конструкция здания имела серьезные структурные повреждения и требовала интенсивного ремонта. Новости мира: в Майами продолжается поисковая операция на месте обрушения жилого дома

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