Обвал в США: на шестой день поисков спасатели "не теряют надежды" найти 149 пропавших живыми

Обвал в США: на шестой день поисков спасатели "не теряют надежды" найти 149 пропавших живыми

В течение шести дней спасатели достали из-под завалов 12 человек, никто из них не выжил.

Число жертв обрушения 12-этажки вблизи Майами во вторник, 29 июня, возросло до 12. Еще 149 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Об этом со ссылкой на мэра округа Майами-Дейд Даниэллу Ливайн Каву сообщает CNN.

Командир израильского национального спасательного отряда Голан Вач рассказал, что не теряет надежды найти под завалами живых.

Хотя это самый сложный объект, на котором когда-либо работал чрезвычайник, его команда нашла новые места для поисков под завалами в понедельник и вторник.

"До одной недели у меня есть твердая надежда, что мы кого-то найдем, — сказал Вач. — Это здание рухнуло очень, очень сильно, если я могу использовать это слово. И спальни, которые мы ищем, потому что люди (спали) в спальнях, расположены ниже 4 или 5 метров бетона".

Также читайте В пятый день поисков количество жертв масштабного обвала в США возросло до одиннадцати

Губернатор штата Флорида Рон ДеСантис указал, что пропавших без вести будут считать таковыми, пока их не найдут. "Здесь никто не теряет надежды. Никто не останавливается", — добавляет мэр Серфсайда Чарльз Беркетт.

Белый дом объявил, что президент США Джо Байден прибудет к месту обвала в четверг, 1 июля, чтобы посетить семьи погибших и сотрудников службы экстренной помощи.

Среди объявленных пропавшими без вести, которые в момент инцидента, скорее всего, находились в здании, есть граждане как минимум девяти стран, в том числе из США, России, Израиля и шести латиноамериканских государств.

Поиски под завалами продолжаются круглосуточно, на месте инцидента посменно работают более четырехсот спасателей. Отмечается, что любой неверный шаг может угрожать не только спасателям, но и тем, кто мог выжить.

Заметим, что 12-этажку Champlain Towers South построили в 1981 году у побережья в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд. Здание рухнуло в ночь на 24 июня.

Известно, что конструкция здания имела серьезные структурные повреждения и требовала интенсивного ремонта.

В воскресенье спасателям удалось обуздать пожар, вспыхнувший глубоко под завалами и существенно усложнивший поисковые работы.

Новости мира: под завалами дома в Майами ищут 150 человек

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку