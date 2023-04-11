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Обвал жилого дома в Марселе: из-под завалов вытащили 5 погибших

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Обвал жилого дома в Марселе: из-под завалов вытащили 5 погибших

5 погибших достали из-под завалов дома в Марселе / Фото: Associated Press

Еще три человека считаются пропавшими без вести.

Из-под завалов обрушившегося 9 апреля во французском Марселе здания достали 5 погибших. В частности, три тела обнаружили в понедельник, 10 апреля.

Об этом сообщает Associated Press.

В настоящее время поисковые работы продолжаются, еще три человека считаются пропавшими без вести. Представители местных властей убеждены, что надежда найти выживших до сих пор есть.

Напомним, в ночь на 9 апреля в Марселе обрушился четырехэтажный жилой дом, повредив некоторые здания рядом. В результате инцидента пришлось эвакуировать жителей из 30 домов.

Правоохранители начали расследование по факту непреднамеренного повреждения дома. В воскресенье вечером стало известно, что одной из версий разрушения здания является взрыв газа. Обрушение произошло менее чем в километре от знаменитого марсельского старого порта. Около 200 человек вынужденно покинули свои дома.

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Дата публикации
Просмотры
132
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