Обвал жилого дома в Марселе: из-под завалов вытащили 5 погибших

Еще три человека считаются пропавшими без вести.

Из-под завалов обрушившегося 9 апреля во французском Марселе здания достали 5 погибших. В частности, три тела обнаружили в понедельник, 10 апреля.

Об этом сообщает Associated Press.

В настоящее время поисковые работы продолжаются, еще три человека считаются пропавшими без вести. Представители местных властей убеждены, что надежда найти выживших до сих пор есть.

Напомним, в ночь на 9 апреля в Марселе обрушился четырехэтажный жилой дом, повредив некоторые здания рядом. В результате инцидента пришлось эвакуировать жителей из 30 домов.

Правоохранители начали расследование по факту непреднамеренного повреждения дома. В воскресенье вечером стало известно, что одной из версий разрушения здания является взрыв газа. Обрушение произошло менее чем в километре от знаменитого марсельского старого порта. Около 200 человек вынужденно покинули свои дома.