Обвинения по делу Трампа могут быть отменены из-за романтических отношений прокуроров

По делу об обвинении экс-президента США Дональда Трампа в попытке отменить результаты выборов 2020 года, во время которой произошел штурм Капитолия, появился новый поворот. Поддерживающих обвинения прокуроров заподозрили в романтических отношениях и требуют отменить обвинительный акт.

Об этом сообщает издание The Hill.

Адвокат Майк Роман, являющийся одним из соответчиков бывшего президента по делу о вмешательстве в выборы, заявил, что прокурор округа Фултон (штат Джорджия) Фанни Уиллис привлекла своего партнера в отношениях Натана Вейда как главного обвинителя.

Он утверждает, что вероятная связь между Уиллис и специальным прокурором Уэйдом делает обвинительный акт "фатально дефектным", и попросил судью снять обвинения, а также отстранить офис окружного прокурора от дальнейшего участия в деле.

Судья штата Джорджия Скотт Макафи, который ведет уголовное дело по обвинению Дональда Трампа, приказал Уиллис предоставить письменные объяснения по этому поводу до 2 февраля. Также судья назначил слушания по обвинениям в адрес прокурора на 15 февраля.

В издании отметили, что в тот же день Трамп и его юридическая команда должны явиться в Нью-Йорке на судебное заседание по другому уголовному делу – об отмывании денег.

Напомним, ранее федеральный судья отклонил просьбу экс-президента США Дональда Трампа снять с него обвинение во вмешательстве в выборы на основании "президентской неприкосновенности".

Читайте также: