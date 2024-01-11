Обвинения в адрес Израиля в геноциде жителей Газы: Международный суд ООН начал рассмотрение

Международный суд ООН в Гааге начал 11 января разбирательство по иску Южно-Африканской Республики, обвиняющей Израиль в геноциде жителей полосы Газы. Израиль эти обвинения отвергает.

Об этом пишет "Радио Свобода".

ЮАР собирается добиваться от Международного суда ООН решения, которое обяжет Израиль "немедленно прекратить" боевые действия. Истцы стремятся доказать, что действия Израиля выходят за пределы самообороны и имеют признаки геноцида. В частности, истцы заявляют о большом количестве погибших палестинцев, их принудительном перемещении и прекращении поставок продовольствия.

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Юристы из ЮАР в ходе вступительных докладов на судебном заседании заявили, что война в Газе является частью десятилетий якобы угнетения палестинцев Израилем.

Заметим, в Гааге в первый день судебного процесса на улицы города вышли сотни людей с израильскими флагами и портретами заложников, которых захватили террористы ХАМАС. Демонстранты направились в направлении здания суда.

Свою акцию устроили и пропалестинские демонстранты. Ее участники вышли на улицы Гааги с плакатами, на которых находятся призывы прекратить убийства в Газе.

Сторонники Палестины следят за судебным разбирательством на экране у Международного суда ООН 11 января 2024 года в Гааге / Фото: Getty Images

За обоими митингами следят сотни полицейских. С 10 января в Гааге усилены меры безопасности.

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Война Израиля с ХАМАСом – какая причина

Напомним, израильская армия проводит в Газе военную операцию против террористов ХАМАС. Причиной стало нападение этих палестинских боевиков на юг Израиля 7 октября 2023 года, во время которого погибли более 1200 израильтян, еще 200 человек были взяты в заложники.

По данным палестинского, подконтрольного ХАМАСу Минздрава, в результате израильских атак в Газе погибли более 23 тыс. жителей, большинство – женщины и дети. Много стран обвиняют Израиль в жестокости. В то же время, Армия обороны Израиля возлагает ответственность за гибель гражданских на ХАМАС, ведь террористы размещают свою инфраструктуру среди гражданских зданий и используют население как живой щит.

К слову, накануне Израиль заявил, что его военные начинают переход от широкомасштабной наземной и воздушной кампании в Секторе Газа к более целенаправленной фазе войны против ХАМАС.

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