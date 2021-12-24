Обвинения в экстремизме: прокуратура Москвы отозвала вызов на допрос украинского журналиста Цимбалюка

Причины такого решения пока не известны.

Прокуратура Москвы отозвала вызов на допрос украинского журналиста, кореспондента агентства УНИАН в Москве Романа Цимбалюка.

Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов в Twitter.

"По словам сотрудника прокуратуры, вызов был отозван. Причины нам пока неизвестны", — сказал защитник. Он подчеркнул, что об этом не известили ни его, ни Цимбалюка.

Следует отметить, что Цымбалюк является единственным аккредитованным в России украинским журналистом.

Напомним, украинского журналиста России обвинили в экстремизме. Против него уже готовят несколько дел – по 20.3.1 (разжигание ненависти или вражды – Ред.) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По словам Цимбалюка, администрация президента России инициировала против него "не просто травлю, а дело, вполне реальное, с вызовом в прокуратуру".

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