Обвинила депутата в изнасиловании: в Индии девушка сожгла себя в знак протеста против преследований

Обвинила депутата в изнасиловании: в Индии девушка сожгла себя в знак протеста против преследований

После того, как 24-летняя девушка обвинила депутата в изнасиловании, ее преследовала полиция, а суд даже выдал ордер на арест.

В Индии 24-летняя девушка подожгла себя в знак протеста против преследования полиции и судебной власти. Эти гонения якобы организовал депутат, которого она обвинила в изнасиловании.

Об этом сообщает ВВС.

Девушка и ее друг у здания Верховного суда Индии облили себя бензином и подожгли, транслируя это в прямом эфире в Facebook. С ожогами их госпитализировали в больницу, где они впоследствии и умерли.

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24-летняя жительница индийского штата Уттар-Прадеш еще в 2019 году рассказала, что депутат местной партии изнасиловал ее в своем доме в городе Варанаси. Сам политик назвал обвинения ложными. Мужчину арестовали, он находился в тюрьме последние два года.

Однако брат депутата обвинил девушку в подделке документов. В суде выдали ордер на ее арест. Жертва насилия заявляла, что политик использовал свое влияние, чтобы преследовать ее. Перед сожжением девушка назвала имена нескольких полицейских и даже судью, действия которых подтолкнули ее к такому отчаянному шагу.

Напомним, что в Индии священник изнасиловал, убил и силой кремировал 9-летнюю девочку на глазах у родителей.

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