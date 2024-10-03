Обвинили в изнасиловании девочки, но в СИЗО не отправили: где служит российский "православный блогер"

В РФ Клауд пользуется популярностью. Сограждане называют его "русским немцем", который сражается за их страну.

Суд Санкт-Петербурга (Россия) не отправил в СИЗО так называемого "православного блогера" Клауда Роммеля, обвиненного в изнасиловании 11-летней дочери своей сожительницы. Вместо этого блогер воюет по контракту против Украины.

Об этом со ссылкой на "Важные истории" пишет Нromadske.

31-летнего Клауда Роммеля обвиняют в том, что он с сентября 2022-го по февраль 2024 года систематически насиловал девочку — малолетнюю дочь своей сожительницы. Как пишут СМИ, он переселил ребенка к себе в комнату из-за, по его словам, "непростых отношений ребенка с матерью".

Родственница девочки обратилась в полицию (мать в полицию не обращалась). Только в 2024 году история получила огласку. Ребенка поместили в приют, а Роммель оказался в зоне боевых действий. Он пошел на войну против Украины после того, как полиция начала проверять информацию о его отношениях с несовершеннолетней.

Фото: скрин видео YouTube

Кто такой "православный блогер" на самом деле

По свидетельству отца мужчины, настоящее имя блогера – Александр. От своего имени он отрекся, когда вернулся с боевых действий на востоке Украины в 2014 году — тогда он получил ранение и уверовал. Мужчина переехал в Петербург и решил начать новую жизнь под фамилией генерал-фельдмаршала Вермахта.

Источники передают, что следствие имеет "железные основания для возбуждения дела" об изнасиловании малолетней и насильственных действий сексуального характера. В то же время, Роммеля не задерживают. Сам блогер отрицает вину, хотя признавал, что делал "медицинский массаж" девочке. К тому же у Роммеля может быть больше жертв, а именно другие девочки из так называемых неблагополучных семей. Эти дети тоже фигурировали в его блогах.

Заседание в суде 3 октября проходило в закрытом режиме. В конце концов, суд отказал в удовлетворении ходатайства о взятии Клауда Роммеля под стражу. Вместо этого ему избрали меру пресечения в виде надзора со стороны командования воинской части до окончания контракта.

"Поскольку человек — военнослужащий, у него контракт действует, он в часть должен явиться. Он, грубо говоря, из СВО прибыл только потому, что много обломков в ноге. Там иногда невозможно сразу провести операцию", — сказал адвокат Роммеля.

Напомним, в Украине с годами участились скандалы из-за насилия и агрессии в методах воспитания детей-сирот в интернатах.

Читайте также: