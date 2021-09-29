Обвинили в колдовстве: в Конго сожгли заживо восемь женщин

Обвинили в колдовстве: в Конго сожгли заживо восемь женщин

Власть не спешит искать причастных к убийству.

В Демократической Республике Конго (ДРК) восемь женщин обвинили в колдовстве и сожгли заживо.

Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на местных правозащитников.

Боско Мучукива, профессор социологии в Высшем институте сельского развития в столице провинции Букаву, сказал, что всплеск нападений на "ведьм" произошел из-за вакуума в управлении в стране.

"Это явление возрождается, потому что государство не справляется со своими основными задачами, полиция и система правосудия не выполняют свою работу", — сказал он.

По словам профессора, нападения были спровоцированы баджакази — ложными проповедниками или самопровозглашенными экстрасенсами, в основном женщинами, которые утверждают, что способны обнаруживать ведьм.

Тедди Мидерхо, глава администрации территории Кабаре, заявила, что с начала года было зарегистрировано шесть убийств, в основном женщин старше 60 лет, которых баджакази объявили ведьмами.

Власть в свою очередь заявляет, что выявить лиц, причастных к убийствам, практически невозможно.

Напомним, в Польше нашли останки "ведьм", сожженных в XVII веке. Суды над ведьмами практиковались в Польше дольше, чем где-либо в Европе. Только в 1776 году они были официально запрещены. По оценкам историков, от 3 тысяч до 4 тысяч человек были казнены в Польше за "колдовство".

"Ведьмы", "Колдовство. Наследие", "Притворись моим женихом", "Приключения Паддингтона" – "Киносніданок"

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