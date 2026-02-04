Обвиняемому в покушении на Трампа огласили приговор

Райан Раут после задержания / © Associated Press

Реклама

В среду, 4 февраля, в США был оглашен приговор 60-летнему Райану Рауту, которого присяжные признали виновным в попытке покушения на президента Дональда Трампа на его поле для гольфа во Флориде в сентябре 2024 года.

Об этом сообщает ABC News.

После двух с половиной недель судебного разбирательства Раута признали виновным по пяти пунктам обвинения в тяжких преступлениях, включая покушение на убийство одного из главных кандидатов в президенты и нападение на федерального сотрудника.

Реклама

В материалах следствия говорится, что Раут якобы спрятался в кустах гольф-клуба Trump International в Вест-Палм-Бич и направил военную винтовку SKS на Трампа и агента Секретной службы.

Прокуроры назвали его преступление «тщательно спланированным», поскольку он, по версии следствия, в течение месяцев «принимал меры для убийства одного из главных кандидатов в президенты, продемонстрировал готовность убить любого на своем пути и с тех пор не выразил ни сожаления, ни раскаяния»

«Мотив Рауса для его преступлений был бессовестным — помешать американскому народу избрать кандидата на пост президента по собственному выбору. Раус всегда объяснял свои преступления тем, что все, что он мог сделать, было оправдано событиями в Украине или внутренней политикой Америки», — говорится в обвинительном заключении.

Раут представлял себя на суде самостоятельно и пытался доказать, что никогда не намеревался нанести вред Трампу или агенту Секретной службы, представив свои действия как форму протеста против политики президента. После того, как его признали виновным, он попытался нанести себе вред перед присяжными, заколов себя ручкой.

Реклама

Раут пытался подкрепить свои настаивания на смягчении наказания, предоставив многочисленные письма от друзей, которые подтверждали его характер, и пройдя психиатрическое обследование, которое показало, что он страдает нарциссическим расстройством личности и биполярным расстройством II типа.

«Райан своими действиями уже показал, что он является ценным активом для своей общины, а не угрозой. Он заслуживает шанс однажды вернуться домой, где сможет продолжать быть любящим отцом, партнером и мирным, полноценным членом общества», — написала Дарья Троценко, жительница Киева, которая рассказала, что встретила Рауса, когда он пытался вызваться волонтером для поддержки обороны Украины.

Но прокуроры утверждали, что Раут продолжает проявлять мало раскаяния за свои действия, ссылаясь на недавние статьи, в которых он упоминал предыдущее покушение на жизнь Трампа и написал: «Я ненавижу, что наш диктатор пропустил суд, или может моя апелляция будет рассмотрена через 30 лет, когда его не станет».

В другом судебном документе Раус намекнул, что он предпочитает, чтобы Трамп лично наказал его за его действия.

Реклама

Судья Эйлин Кэннон, которая вынесла приговор, была назначена Трампом и известна тем, что закрыла уголовное дело против действующего президента в 2024 году, связанное с его обработкой секретных документов.

Раус безуспешно пытался отстранить эту судью от рассмотрения дела, утверждая, что ее назначение Трампом является конфликтом интересов.

Напомним, Государственный департамент США отменил визы по меньшей мере шести иностранцев, которые одобрительно отозвались в соцсетях об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, который был соратником президента Дональда Трампа.