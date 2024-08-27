Обвиняют в терроризме и работе на разведку РФ: в Польше будут судить двух "вагнеровцев"

В польском Кракове будут судить двух россиян, обвиняемых в работе на иностранную разведку и участии в международной вооруженной группировке.

Об этом сообщает RMF24.

Отмечается, что мужчины Алексей Т. и Андрей Г. обвиняют в деятельности в пользу иностранной разведки, а также в участии в международном вооруженном объединении, цель которого — совершение преступлений террористического характера.

Первое судебное заседание состоится 9 сентября.

Как пояснили в польской прокуратуре, фигуранты вербовали в стране в военную службу наемников ЧВК "Вагнера".

"С этой целью они расклеили на территории Кракова и Варшавы по меньшей мере несколько сотен так называемых вербовочных наклейок, позволявших установить непосредственный контакт с последующими лицами, ответственными за вербовку и организацию", — говорится в сообщении.

Кроме россиян подозревают в деятельности в пользу разведки РФ путем ведения гибридной войны. Сообщается, что они проводили пропагандистскую деятельность, направленную на дестабилизацию политической ситуации в Польше.

Также мы писали, что в Черкасской области будут судить местного жителя, которого обвиняют в распространении информации о расположении украинских военных и оправдывании нападения России на Украину.

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