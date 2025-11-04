Объятия Венса и вдовы активиста Кирка вызвали подозрения (фото)

Эрика Кирк и Джей Дивенс / © Getty Images

В США активно обсуждают отношения между вице-президентом Джей Ди Венсом и Эрикой Кирк — вдовой погибшего консервативного активиста Чарли Кирка. Новую волну слухов вызвал эпизод с их теплыми объятиями во время публичного мероприятия.

Об этом пишет Bild.

Инцидент произошел во время выступления в Университете Миссисипи, где проходило мероприятие организации Turning Point USA, основанной Чарли Кирком и ныне возглавляемой его вдовой.

Вэнс был приглашен туда как почетный спикер. Когда он поднялся на сцену, Эрика Кирк встретила его очень тепло — политик обнял женщину, положив руки на талию, а она провела рукой по его волосам.

Пользователи соцсетей активно делятся кадрами из события, комментируя не только момент объятий, но и поведение Эрики после гибели мужа. Часть аудитории считает ее действия чрезмерно откровенными и неуместными, хотя сама женщина подчеркнула, что между ней и Венсом существуют только дружеские отношения.

«Никто никогда не заменит моего мужа. Но я вижу некоторые сходства между ним и вице-президентом Джей Ди Венсом. Правда», — сказала Эрика во время своей речи.

Как отмечает People, на мероприятии присутствовала и «вторая леди» США Уша Вэнс. Вэнс, исповедующий католицизм, женат на американке индийского происхождения и индуистке с 2014 года. Пара воспитывает троих детей.

Во время выступления политик затронул тему веры.

«Я верю в христианское Евангелие и надеюсь, что моя жена однажды увидит это так же», — сказал Вэнс, хотя, по сообщениям СМИ, Уша неоднократно отрицала возможность изменения своей религии.

Напомним, Чарли Кирк был застрелен 10 сентября во время мероприятия в колледже Юты.

В тот же месяц правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Кирка. Им оказался 22-летний Тайлер Робинсон, не признавший своей вины. Мужчина находится под стражей, и официальные обвинения будут предъявлены в ближайшее время.