Объявит ли Путин мобилизацию и о чем будет свидетельствовать: Зеленский объяснил

Российский диктатор Путин не объявляет всеобщую мобилизацию, потому что боится потерять рейтинги. Но если он это все же сделает, это будет сигнал, что РФ готова к войне с Европой.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в беседе с журналистами.

Он напомнил, что осенью 2022 года Путин остановил так называемую «частичную» мобилизацию именно потому, что стремительно начал терять рейтинг среди россиян.

«Мобилизация — это точно потерянные рейтинги у лидера Российской Федерации. Он только потому ее не делал. Поверьте, платить большие деньги за контракты они точно не хотели. Такие большие деньги, как они платили эти годы. Но они на это пошли. Представьте себе, какова цена защиты личного рейтинга», — говорит Зеленский.

По его мнению, если Путин снова провозгласит мобилизацию в РФ — это будет вызов Европе.

«Он (Путин — Ред.) начнет большую войну. Почему я считаю, что есть такой риск? А потому что ему нужно „продавать“ успех. В войне против Украины все, что он мог „продать“, он уже „продал“, и вы видите, как я и сказал, уже товар некачественный — он „продает“ ложь, которая вроде бы может чего-то достичь в войне против Украины. А где могут быть скорые его успехи? Смотрите на карту Европы. Где будут скорые успехи, туда он и пойдет, если будет мобилизация. Это точно. А для чего ему мобилизовать миллионы?» — предполагает глава государства.

Зеленский не исключает, что диктатор РФ даже решится решить Третью мировую.

«Поэтому так важны были, на мой взгляд, сигналы европейцев и инициатива США и Президента Трампа, что важно посадить Путина за стол переговоров. Потому что это может его остановить и снизить риски расширения военных действий», — призвал президент.

Также он объяснил, что Путин лично боится прекращения огня в Украине, «потому что из-за прекращения огня выйти снова в войну ему сложно».

Напомним, что пока диктатор не отважился на мобилизацию, РФ пытается закрыть «дыры» на фронте в том числе с помощью наемников из стран «третьего мира».