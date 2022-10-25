Объявит ли Путин военное положение по всей РФ: ответ российского оппозиционера

Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин считает, что кремлевский диктатор Путин понемногу подбирается к объявлению военного положения на всей территории РФ.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"Происходящее сейчас в России все эти процессы напоминает: не мобилизация полная, а частичная, не война, а спецоперация, не введение военного поражения, а введение на части территории, где идут боевые действия и повышение мер безопасности на 9 регионах самой "России. Он ко всему подбирается понемногу. Он не делает все и сразу, а проверяет, тестирует, как к этому отнесется на внутреннем контуре само население России, не будет ли возмущения. В принципе, перекрыть государственные границы можно и без введения военного положения, создать особый режим. Кстати, выехать сейчас большая проблема, нужно подать справки из военкомата, как минимум мужчинам. Мужчинам выехать большая проблема, не говоря уже о многих категориях, ограниченных в возможности права выезда и въезда", — сказал он.

По мнению оппозиционера, ситуация внутри России будет только ухудшаться, а режим укрепляться.

"Режим будет усиливаться, это неизбежно объективно. Насколько будет быстро идти этот процесс – посмотрим. Наверное, это с выборами в меньшей степени связано. Они могут рассчитывать на смену администрации в 2024 году в Америке, и способствовать этому могут разные процессы. Победит Трамп или нет, будет ли вообще участвовать еще открытый вопрос, он лишь высказал намерения", – сказал он.

Фейгин также добавил, что Путин интересуется изменениями в международном сообществе, ведь опасается, что это может повлиять на его власть в РФ.

"Выборов в России нет, Путин за них не переживает. Его интересует международная обстановка и ее изменения. Но пока она не меняется. Даже с уходом одних правителей и приходом других. Посмотрите, что происходит в Италии или Британии. Риши Сунак приходит разве что Это сильно меняет ситуацию для Путина?Пока что это не очевидно.И даже промежуточные выборы нижней палаты Конгресса и частично Сената также.Шансов больших изменений в политике Запада в отношении Москвы не дают.Он больше закладывается на обеспечение собственной безопасности на территории России, чтобы не возникло ситуации, когда все меняется к худшему, чтобы это не привело к лишению его власти", — считает правозащитник.

"Военное положение" Путина на территории Украины

Кремлевский "фюрер" 19 октября объявил о введении "военного положения" на части захваченных Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Диктатор также заявил об уровне повышенной готовности на территориях Центрального (в частности, Москва) и Южного федеральных округов.

В Офисе президента назвали действия Путина "легализацией мародерства на территории Украины" Михаил Подоляк подчеркнул, что для Украины это не меняет ничего.

МИД назвало указ Путина ничтожным. В ведомстве подчеркивают, что целью оккупантов является подавление сопротивления украинцев, а еще "документ" — новое преступление России против украинцев.