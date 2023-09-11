Объявит ли Россия мобилизацию, как в прошлом году: в ГУР рассказали о планах врага

В России в этом году заявляли, что планируют набрать в армию еще 400 тыс. контрактников, а также призывают 240 тыс. срочников.

Россия вряд ли объявит большую открытую мобилизацию осенью 2023 года, как это сделала в прошлом году. Не исключено, что россияне проведут такую мобилизацию позже – у них уже проведены все организационные мероприятия.

Об этом рассказал представитель ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий, сообщает "РБК-Украина".

По словам Скибицкого, российские власти продолжают скрытую мобилизацию. По оценке ГУР, в 2023 году в России уже призвали от 90 до 100 тыс. человек для восполнения потерь и создания новых соединений.

Объявит ли Россия вновь открытую мобилизацию

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"Объявят ли они вновь открытую мобилизацию вроде той, которая была прошлой осенью? Наверное, нет. Сейчас они проведут эти выборы, дальше начнут готовиться к выборам президента 17 марта 2024 года. Никто не захочет так рисковать накануне кампании, объявив мобилизацию. Возможно, это произойдет позже", – рассказал представитель украинской разведки.

В России все готово к мобилизации

В то же время, Скибицкий сообщил, что Кремль провел все необходимые для открытой мобилизации организационные мероприятия. Так, в России приняли необходимые законы, ввели электронный учет, заставили всех ходить в военкоматы по вызову и усилили ответственность за уклонение от призыва.

По данным ГУР, российские власти уже даже рассчитали, какое количество людей и из каких регионов следует призывать. На сегодняшний день в РФ мобилизуют людей из всех регионов, особенно из депрессивных. Жители последних отправляются воевать, чтобы заработать денег.

Сколько людей планируют набрать в российскую армию

Представитель украинской разведки отметил, что сейчас у президента России Владимира Путина нет необходимости проводить открытую мобилизацию и объявлять: "Мы призываем еще 500 тысяч человек".

"В России в этом году заявляли, что планируют набрать в армию еще 400 тысяч контрактников и призывают 240 тысяч срочников. А дальше тех, кого мобилизуют, кого призывают на действительную военную службу, агитируют переходить на контракт в профессиональную армию (ведь у них срочники тоже не принимают участие в боевых действиях)", – рассказал Скибицкий.

Он добавил, что в РФ разными способами убеждают заключать контракт на военную службу. В частности, там манипулируют тем, что контрактники получают большую зарплату, их направляют в менее "горячие" участки фронта, чем мобилизованных.

Напомним, ранее и военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан выразил мнение, что россияне вряд ли снова будут проводить большую мобилизацию, ведь в 2022 году они мобилизовали всех подряд. В этом нет ни малейшего смысла, ведь это будут выброшенные на ветер деньги, уничтоженная техника и толпы дезертиров.

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