Объявит ли Россия мобилизацию, как в прошлом году: в ГУР рассказали о планах врага

В России в этом году заявляли, что планируют набрать в армию еще 400 тыс. контрактников, а также призывают 240 тыс. срочников.
Россия вряд ли объявит большую открытую мобилизацию осенью 2023 года, как это сделала в прошлом году. Не исключено, что россияне проведут такую мобилизацию позже – у них уже проведены все организационные мероприятия.
Об этом рассказал представитель ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий, сообщает "РБК-Украина".
По словам Скибицкого, российские власти продолжают скрытую мобилизацию. По оценке ГУР, в 2023 году в России уже призвали от 90 до 100 тыс. человек для восполнения потерь и создания новых соединений.
Объявит ли Россия вновь открытую мобилизацию
"Объявят ли они вновь открытую мобилизацию вроде той, которая была прошлой осенью? Наверное, нет. Сейчас они проведут эти выборы, дальше начнут готовиться к выборам президента 17 марта 2024 года. Никто не захочет так рисковать накануне кампании, объявив мобилизацию. Возможно, это произойдет позже", – рассказал представитель украинской разведки.
В России все готово к мобилизации
В то же время, Скибицкий сообщил, что Кремль провел все необходимые для открытой мобилизации организационные мероприятия. Так, в России приняли необходимые законы, ввели электронный учет, заставили всех ходить в военкоматы по вызову и усилили ответственность за уклонение от призыва.
По данным ГУР, российские власти уже даже рассчитали, какое количество людей и из каких регионов следует призывать. На сегодняшний день в РФ мобилизуют людей из всех регионов, особенно из депрессивных. Жители последних отправляются воевать, чтобы заработать денег.
Сколько людей планируют набрать в российскую армию
Представитель украинской разведки отметил, что сейчас у президента России Владимира Путина нет необходимости проводить открытую мобилизацию и объявлять: "Мы призываем еще 500 тысяч человек".
"В России в этом году заявляли, что планируют набрать в армию еще 400 тысяч контрактников и призывают 240 тысяч срочников. А дальше тех, кого мобилизуют, кого призывают на действительную военную службу, агитируют переходить на контракт в профессиональную армию (ведь у них срочники тоже не принимают участие в боевых действиях)", – рассказал Скибицкий.
Он добавил, что в РФ разными способами убеждают заключать контракт на военную службу. В частности, там манипулируют тем, что контрактники получают большую зарплату, их направляют в менее "горячие" участки фронта, чем мобилизованных.
Напомним, ранее и военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан выразил мнение, что россияне вряд ли снова будут проводить большую мобилизацию, ведь в 2022 году они мобилизовали всех подряд. В этом нет ни малейшего смысла, ведь это будут выброшенные на ветер деньги, уничтоженная техника и толпы дезертиров.
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