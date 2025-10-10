Объявлен лауреат Нобелевской премии мира-2025

Корина Мачадо / © Associated Press

Нобелевскую премию мира получила венесуэльская политика Мария Корини Мачадо.

Она награждена за «ее неутомимый труд по продвижению демократических прав народа Венесуэлы».

Ранее Совет Европы присудил свою премию по правам человека в 2024 году венесуэльской оппозиционерке Марии Корини Мачадо за ее борьбу за демократию во время правления президента Николаса Мадуро.

Напомним, по результатам выборов 28 июля Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил о переизбрании Николас Мадуро на третий шестилетний срок. США и другие страны Запада результаты выборов не признали.

В ответ на объявленные результаты в Венесуэле вспыхнули протесты, в ходе которых арестовали около 2400 человек, более 20 человек погибли.

Мария Корина Мачадо разоблачает нарушения прав человека в Венесуэле, она является соучредителем венесуэльской волонтерской общественной организации Súmate, выступающей за гражданские и политические свободы граждан.

Отметим, что президент США Дональд Трамп претендовал на Нобелевскую премию мира. Трамп заявил, что если он не получит Нобелевскую премию мира, это станет оскорблением для Соединенных Штатов. Он также уверял, что сделал достаточно для такой награды.