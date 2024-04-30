Объявлен самый высокий уровень опасности: в Индонезии снова произошло извержение вулкана

Последнее извержение подняло в небо пепел на 5 км и вынудило эвакуировать сотни людей.

Во вторник, 30 апреля, на удаленном индонезийском вулкане Руанг произошло второе извержение за две недели, что привело к закрытию международного аэропорта и эвакуации сотен людей.

Об этом сообщает Independent.

Центр вулканологии и уменьшения геологической опасности страны объявил повышенную готовность после того, как вулкан в провинции Северный Сулавеси несколько раз вывернул в ночное небо огненную лаву и пепел.

В последний раз вулкан извергался 12 дней назад, впервые в этом году, повлекши почти 300 вулканических землетрясений в течение двух недель и заставив более 800 жителей соседнего села спасаться бегством и искать убежища в церквях и общественных центрах.

Власти предупреждали, что угроза извержения еще не миновала.

Последнее извержение произошло около 1:15 ночи по местному времени во вторник, подняв в небо пепел на высоту более 5 км. Вскоре после этого он извергался еще дважды.

The Ruang volcano has erupted once again.



Himawari-9 captured moment из explosive eruption, утилизации cloud ash and sulfur dioxide in atmosphere. pic.twitter.com/SbnNTNlKqw — CIRA (@CIRA_CSU) April 29, 2024

Власти вновь установили шестикилометровую зону отчуждения и призвали людей держаться подальше от "потенциальных выбросов раскаленных пород, горячих облаков и цунами из-за попадания материала извержения в море".

Некоторых жителей сел, сбежавших во время первого извержения и вернувшихся после того, как в понедельник закончился режим чрезвычайной ситуации, попросили снова уехать.

Извержение вулкана Руанг в Индонезии 30 апреля / Фото: Getty Images

Авиационные власти страны закрыли международный аэропорт Сам Ратуланги в столице провинции Манадо из-за "вулканического пепла Руанга", сообщает государственный провайдер управления воздушным движением AirNav Indonesia. Аэропорт расположен на расстоянии более 100 метров от вулкана.

Индонезия расположена на "Тихоокеанском огненном кольце" и имеет 142 вулкана. В Индонезии проживает самое большое население в мире – около 8,6 млн человек, живущих в радиусе 10 км от вулкана. За последние несколько лет в стране произошло несколько извержений вулканов. В декабре в 2023 году по меньшей мере 11 туристов погибли в результате извержения на склонах горы Марапи на острове Суматра. За год до этого произошло извержение вулкана Семера, что привело к эвакуации более 1000 человек.

Читайте также: