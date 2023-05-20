Объявлена чрезвычайная ситуация и массовая эвакуация: Канаду охватили лесные пожары

Западная Канада, а именно регионы Альберты и Британской Колумбии, в настоящее время страдает от лесных пожаров. Пожары привели к массовым эвакуациям, и значительное количество людей в Альберте были вынуждены покинуть свои дома из-за растущей угрозы.

Об этом пишет The New York Times.

Непрерывные пожары сильно нарушили покой обычно мирных громад Западной Канады — центра нефтегазового сектора страны.

Исследователи климата выделяют жару и засуху, связанные с глобальным потеплением как ключевые факторы увеличения интенсивности лесных пожаров. Эта катастрофа объединила канадцев по всей стране: пожарные, армейские резервисты и добровольцы объединились для борьбы с пожарами. В последнее время количество эвакуированных в Альберте уменьшилось, поскольку некоторые пожары удалось взять под контроль.

Дым от огня стал представлять опасность, в результате чего школьники остаются дома, чтобы избежать потенциального риска для здоровья. Некоторые жители не смогли унести своих домашних животных в условиях хаоса эвакуации.

В Альберте объявлено чрезвычайное положение в связи с серьезностью пожаров.

Эта продолжающаяся чрезвычайная ситуация значительно подняла уровень тревоги.

Многие пожары сосредоточены на севере Альберты, затронув многочисленные общины коренных народов, в значительной степени зависящих от земли и ее ресурсов.

Несмотря на эти трудности, общенациональная поддержка сыграла немаловажную роль: с огнем борются значительные силы пожарных, включая тысячу людей из других провинций и пожарных из дикой местности в США.

Лесные пожары повлекли за собой сбои в энергетическом секторе Альберты. Некоторые крупные компании, в частности, Chevron и Paramount Resources, временно прекратили добычу из-за пожаров, что подчеркивает уязвимость нефтегазового сектора перед последствиями изменения климата.

Напомним, масштабные пожары в Чили охватили более 8,3 тысяч гектаров. В наиболее пострадавших регионах – Биобио и Нубле – объявили чрезвычайную ситуацию.

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