Объявлена массовая эвакуация: произошло землетрясение магнитудой 7,5 балла

Землетрясение / © Pexels

Реклама

Массовую эвакуацию объявили по всему побережью пролива Магеллана после сильного землетрясения в районе пролива Дрейка.

Об этом сообщает The Sun.

Геологическая служба США подтвердила землетрясение, сообщив, что эпицентр находился между мысом Горном и Антарктидой. Национальная служба предотвращения стихийных бедствий Чили приказала эвакуировать прибрежные районы региона Магальянес из-за угрозы цунами.

Реклама

«Призываем к эвакуации всего побережья региона Магальянес», — написал президент Чили Габриэль Борич написал в сети X.

Сообщается, что жители покидали здание после получения предупреждений об опасности. Люди отправились в безопасные зоны, спасаясь от возможных последствий землетрясения. Городские улицы были частично затоплены, поскольку эвакуация охватила южные территории страны. Причиной послужили опасные волны, возникшие после подземных толчков в проливе Дрейка.

По данным Национального сейсмологического центра, землетрясение произошло примерно в 9:00 утра по местному времени.

Напомним, 23 апреля в западной части Стамбула произошли три подземных толчка магнитудой 6,2. Землетрясение было настолько сильным, что его почувствовали даже в Анкаре.