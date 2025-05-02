ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
374
Время на прочтение
1 мин

Объявлена массовая эвакуация: произошло землетрясение магнитудой 7,5 балла

Улицы южных городов Чили заполнены людьми — они убегают от возможного цунами.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Землетрясение

Землетрясение / © Pexels

Массовую эвакуацию объявили по всему побережью пролива Магеллана после сильного землетрясения в районе пролива Дрейка.

Об этом сообщает The Sun.

Геологическая служба США подтвердила землетрясение, сообщив, что эпицентр находился между мысом Горном и Антарктидой. Национальная служба предотвращения стихийных бедствий Чили приказала эвакуировать прибрежные районы региона Магальянес из-за угрозы цунами.

«Призываем к эвакуации всего побережья региона Магальянес», — написал президент Чили Габриэль Борич написал в сети X.

Сообщается, что жители покидали здание после получения предупреждений об опасности. Люди отправились в безопасные зоны, спасаясь от возможных последствий землетрясения. Городские улицы были частично затоплены, поскольку эвакуация охватила южные территории страны. Причиной послужили опасные волны, возникшие после подземных толчков в проливе Дрейка.

По данным Национального сейсмологического центра, землетрясение произошло примерно в 9:00 утра по местному времени.

Напомним, 23 апреля в западной части Стамбула произошли три подземных толчка магнитудой 6,2. Землетрясение было настолько сильным, что его почувствовали даже в Анкаре.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie