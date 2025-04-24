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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Объявленная мертвой женщина "ожила" по дороге на собственные похороны

Пожилую женщину объявили мертвой в больнице на Майорке, Испания, и везли в похоронное бюро, когда персонал обнаружил, что она все еще жива.

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Фото автора: Юлия Шолудько Юлия Шолудько
Тело в морге

Тело в морге / © Getty Images

В Испании женщина, которую объявили мертвой в больнице, «вернулась к жизни», когда ее везли на собственные похороны.

Об этом пишет Daily Star.

После того, как состояние ее здоровья ухудшилось, ее объявили мертвой и перевезли из морга в похоронное бюро для подготовки к погребению.

Однако, как сообщается, персонал был напуган, когда обнаружил, что у пенсионерки есть пульс и она даже шевелит пальцами. Парамедики похоронного бюро Son Valenti в Пальме подтвердили, что она жива и отвезли ее обратно в городскую больницу Хуана Марча де Буньола.

Ее текущее состояние остается неизвестным. Сейчас проводится внутреннее расследование, чтобы определить, что привело к ошибочному объявлению о ее смерти.

Этот инцидент перекликается с аналогичным случаем в июне в прошлом году, когда 74-летняя американка, которую объявили мертвой в доме престарелых, «ожила» в мешке для трупов, когда тело привезли в похоронное бюро. Вскоре она, к сожалению, скончалась.

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