Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира-2021: кого наградили

Мария Ресса и Дмитрий Муратов получили премию за усилия по защите свободы выражения мнений.

Нобелевскую премию мира в 2021 году получили российский журналист и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.

Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.

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Дмитрия Муратова и Марию Ресс наградили "за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира".

"Госпожа Ресса и господин Муратов получают премию мира за мужественную борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России. В то же время они являются представителями всех журналистов, которые отстаивают этот идеал в мире, в котором демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями", — говорится в пресс-релизе о вручении Нобелевской премии.

К слову, в этом году на награду были номинированы 234 человека и 95 организаций. Размер Нобелевской премии составляет 10 млн шведских крон (в пересчете более 980 000 евро).

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