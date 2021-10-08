Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира-2021: кого наградили

Мария Ресса и Дмитрий Муратов получили премию за усилия по защите свободы выражения мнений.
Нобелевскую премию мира в 2021 году получили российский журналист и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.
Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.
Дмитрия Муратова и Марию Ресс наградили "за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира".
"Госпожа Ресса и господин Муратов получают премию мира за мужественную борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России. В то же время они являются представителями всех журналистов, которые отстаивают этот идеал в мире, в котором демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями", — говорится в пресс-релизе о вручении Нобелевской премии.
К слову, в этом году на награду были номинированы 234 человека и 95 организаций. Размер Нобелевской премии составляет 10 млн шведских крон (в пересчете более 980 000 евро).
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