Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике-2025: кто получил награду

Шведская королевская академия наук объявила лауреатов Нобелевской премии по физике 2025 года. В этом году престижную награду разделили сразу три ученых: Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис.

Результаты были оглашены на официальном сайте премии.

Ученые были отмечены "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи".

Нынешняя сумма Нобелевской премии составляет 11 миллионов шведских крон, что составляет примерно один миллион евро. Эту сумму ученые разделят поровну.

