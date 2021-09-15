Обязательная вакцинация от коронавируса для медиков начинает действовать во Франции

Обязательная вакцинация от коронавируса для медиков начинает действовать во Франции

Непривитых медработников там около 300 тысяч.

Во Франции 15 сентября вступает в силу обязательная вакцинация от коронавируса для медиков.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 15 сентября.

Непривитых медработников там около 300 тысяч человек. И им угрожают отстранением от работы без выплаты зарплат. Накануне несколько сотен медиков пришли протестовать под французский Минздрав. Говорят — не понимают: как еще вчера их называли героями, а сегодня выбрасывают с работы.

Между тем в Британии медработникам, людям старше 50 лет, и другим группам риска официально рекомендовали сделать третью дозу прививки. Мол, это поможет выработать лучший иммунитет перед зимним сезоном. Единственное предостережение — подождать хотя бы полгода после второй дозы. Третью, так называемую бустерную дозу, уже месяц колят в Израиле и планируют во многих других странах.

Новости мира: во Франции вступает в силу обязательная вакцинация от коронавируса для медиков

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