Обязательная вакцинация от коронавируса для медиков начинает действовать во Франции

Непривитых медработников там около 300 тысяч.
Во Франции 15 сентября вступает в силу обязательная вакцинация от коронавируса для медиков.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 15 сентября.
Непривитых медработников там около 300 тысяч человек. И им угрожают отстранением от работы без выплаты зарплат. Накануне несколько сотен медиков пришли протестовать под французский Минздрав. Говорят — не понимают: как еще вчера их называли героями, а сегодня выбрасывают с работы.
Между тем в Британии медработникам, людям старше 50 лет, и другим группам риска официально рекомендовали сделать третью дозу прививки. Мол, это поможет выработать лучший иммунитет перед зимним сезоном. Единственное предостережение — подождать хотя бы полгода после второй дозы. Третью, так называемую бустерную дозу, уже месяц колят в Израиле и планируют во многих других странах.