Обязательная вакцинация во Франции: за день на прививку против COVID-19 записались более миллиона граждан

Обязательная вакцинация во Франции: за день на прививку против COVID-19 записались более миллиона граждан

Большинство желающих сделать прививку от COVID-19 — это люди моложе 35 лет.

После того, как президент страны Эмануэль Макрон объявил обязательную вакцинацию во Франции, более 1 миллиона человек записалось на прививку от коронавируса менее чем за день. Это рекорд с начала компании вакцинации в стране, которая началась еще в декабре.

Об этом сообщает АВС News.

Согласно данным сервиса Doctolib, с помощью которого происходит регистрация на вакцинацию от коронавируса, 1,3 миллиона человек записались на прививку после того, как Макрон выступил с телеобращением. Большинство желающих сделать прививку от COVID-19 — это люди моложе 35 лет.

Напомним:

Сейчас во Франции вакцинировали 41% населения. Летом интерес к прививкам от коронавируса снизился. Однако новые вспышки коронавируса в соседних странах и распространение штамма "Дельта" заставило власти перейти к экстренным мерам и объявить об обязательной вакцинации.

41% населения. Летом интерес к прививкам от коронавируса снизился. Однако новые вспышки коронавируса в соседних странах и распространение штамма "Дельта" заставило власти перейти к экстренным мерам и объявить об Также Во Франции в декабре 2021 года появится собственная вакцина от коронавируса. Компания Sanofi France проводит третий этап клинических испытаний.

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